Разрешено к публикации: в результате аварии на 5-м шоссе погибли двое подростков из Рамат-Гана

18-летний Омри Джорджи и 16-летний Ноам Яфе-Ходоров погибли в результате аварии, которая прошлой ночью произошла на 5-м шоссе возле Кфар а-Ярок.

Имена погибших были опубликованы рамат-ганской школой "Блих".

В этой аварии погиб еще один человек – водитель автомобиля, по вине которого произошла авария. По данным полиции, водитель управлял угнанным автомобилем и ехал против движения.

После столкновения обе машины загорелись.