Разрешено к публикации: в результате аварии на 5-м шоссе погибли двое подростков из Рамат-Гана
время публикации: 03 декабря 2024 г., 20:25 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 20:29
18-летний Омри Джорджи и 16-летний Ноам Яфе-Ходоров погибли в результате аварии, которая прошлой ночью произошла на 5-м шоссе возле Кфар а-Ярок.
Имена погибших были опубликованы рамат-ганской школой "Блих".
В этой аварии погиб еще один человек – водитель автомобиля, по вине которого произошла авария. По данным полиции, водитель управлял угнанным автомобилем и ехал против движения.
После столкновения обе машины загорелись.
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