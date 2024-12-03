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Израиль

Разрешено к публикации: в результате аварии на 5-м шоссе погибли двое подростков из Рамат-Гана

ДТП
Погибшие
время публикации: 03 декабря 2024 г., 20:25 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 20:29
Разрешено к публикации: в результате аварии на 5-м шоссе погибли двое подростков из Рамат-Гана
Пресс-служба МАДА

18-летний Омри Джорджи и 16-летний Ноам Яфе-Ходоров погибли в результате аварии, которая прошлой ночью произошла на 5-м шоссе возле Кфар а-Ярок.

Имена погибших были опубликованы рамат-ганской школой "Блих".

В этой аварии погиб еще один человек – водитель автомобиля, по вине которого произошла авария. По данным полиции, водитель управлял угнанным автомобилем и ехал против движения.

После столкновения обе машины загорелись.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2024

ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших