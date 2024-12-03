В Рамат а-Шароне автомобиль въехал в закусочную

На улице Усишкина в Рамат а-Шароне легковой автомобиль въехал в закусочную, пробив стеклянную витрину.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этого инцидента травмы средней тяжести получила 47-летняя женщина. Она доставлена в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.