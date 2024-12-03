В Рамат а-Шароне автомобиль въехал в закусочную
время публикации: 03 декабря 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 20:02
На улице Усишкина в Рамат а-Шароне легковой автомобиль въехал в закусочную, пробив стеклянную витрину.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этого инцидента травмы средней тяжести получила 47-летняя женщина. Она доставлена в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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