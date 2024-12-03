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Израиль

В арабском квартале Иерусалима пограничники обезвредили "камнеметателя"

Полиция
Иерусалим
время публикации: 03 декабря 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 21:32
Бойцы МАГАВа обезвредили "камнеметателя" в арабском квартале Иерусалима
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в иерусалимском квартале Сильван несколько автомобилей подверглись "каменной атаке".

В квартал были отправлены "псевдоарабы" пограничной полиции. Бойцы МАГАВ применили огнестрельное оружие, чтобы обезвредить "камнеметателя". Он был доставлен в больницу.

В полиции отмечают, что "камнеметатель" своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге и представлял угрозу для участников дорожного движения.

Израиль
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