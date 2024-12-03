В арабском квартале Иерусалима пограничники обезвредили "камнеметателя"

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в иерусалимском квартале Сильван несколько автомобилей подверглись "каменной атаке".

В квартал были отправлены "псевдоарабы" пограничной полиции. Бойцы МАГАВ применили огнестрельное оружие, чтобы обезвредить "камнеметателя". Он был доставлен в больницу.

В полиции отмечают, что "камнеметатель" своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге и представлял угрозу для участников дорожного движения.