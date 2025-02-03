Инцидент с насилием в Абу-Гоше: мужчина в тяжелом состоянии

Бригада службы скорой помощи МАДА, вызванная в Абу-Гош в связи с сообщением о раненом в результате инцидента с насилием, обнаружила на месте мужчину в возрасте около 40 лет с проникающими ранениями.

Раненому была оказана первая помощь для стабилизации состояния, после чего он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Его состояние оценивается как тяжелое.