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Израиль

Инцидент с насилием в Абу-Гоше: мужчина в тяжелом состоянии

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 февраля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 07:17
Инцидент с насилием в Абу-Гоше: мужчина в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Бригада службы скорой помощи МАДА, вызванная в Абу-Гош в связи с сообщением о раненом в результате инцидента с насилием, обнаружила на месте мужчину в возрасте около 40 лет с проникающими ранениями.

Раненому была оказана первая помощь для стабилизации состояния, после чего он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Его состояние оценивается как тяжелое.

Израиль
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