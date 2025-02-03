Полиция подтвердила гибель трех человек в результате перестрелки в Абу-Снане

Полиция подтвердила, что в результате перестрелки в деревне Абу-Снан, на севере Израиля, погибли три человека – местные жители в возрасте от 20 до 30 лет. Еще один человек был тяжело ранен.

По версии следствия, речь идет о криминальных разборках между преступными группировками.

Расследование продолжается.

СМИ называют имена убитых: Натан Мишлав, Джади Кир и Хайтам Зинати.