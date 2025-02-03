Полиция подтвердила гибель трех человек в результате перестрелки в Абу-Снане
время публикации: 03 февраля 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 08:21
Полиция подтвердила, что в результате перестрелки в деревне Абу-Снан, на севере Израиля, погибли три человека – местные жители в возрасте от 20 до 30 лет. Еще один человек был тяжело ранен.
По версии следствия, речь идет о криминальных разборках между преступными группировками.
Расследование продолжается.
СМИ называют имена убитых: Натан Мишлав, Джади Кир и Хайтам Зинати.
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