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Израиль

Полиция подтвердила гибель трех человек в результате перестрелки в Абу-Снане

Криминал в арабском секторе
Погибшие
время публикации: 03 февраля 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 08:21
Полиция подтвердила гибель трех человек в результате перестрелки в Абу-Снане
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция подтвердила, что в результате перестрелки в деревне Абу-Снан, на севере Израиля, погибли три человека – местные жители в возрасте от 20 до 30 лет. Еще один человек был тяжело ранен.

По версии следствия, речь идет о криминальных разборках между преступными группировками.

Расследование продолжается.

СМИ называют имена убитых: Натан Мишлав, Джади Кир и Хайтам Зинати.

Израиль
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Стрельба в Абу-Снане, трое погибших