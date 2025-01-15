В Кирьят-Ате убита женщина, полиция ведет расследование

Женщина в возрасте 49 лет погибла в результате насилия в городе Кирьят-Ата. Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие в квартиру пострадавшей, застали жертву без признаков жизни, на ее теле были следы насилия.

По словам представителей МАДА, реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и медики были вынуждены констатировать смерть женщины на месте происшествия.

Полиция начала сбор улик, идет расследование обстоятельств убийства. По предварительной информации, речь идет о семейном насилии, и в совершении убийства женщины подозревается ее родственник.