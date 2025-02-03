Ганц предложил формулу: "Восстановление Газы в обмен на отказ ХАМАСа от власти"

В понедельник, 3 февраля, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Израиль стоит перед многочисленными задачами. На юге, на севере, в Иудее и Самарии и в других местах. Я желаю успеха премьер-министру в поездке в США. Надо возвращать всех заложников до последнего человека".

"Второй этап должен быть использован для того, чтобы сменить власть ХАМАСа. Формула должна быть – восстановление в обмен на отказ от власти", – заявил Ганц.

"Можно вернуть заложников, можно добиться смены власти в Газе, можно ликвидировать иранский ядерный проект. Для всего этого нужно тесное сотрудничество с нашими американскими партнерами", – отметил лидер "Махане Мамлахти".

Бени Ганц приветствовал назначение нового начальника генерального штаба. "Это достойный офицер. Весь народ его поддерживает", – сказал бывший начальник генштаба ЦАХАЛа.

Ганц отказался давать обязательства, что не присоединится к правительству Нетаниягу: "Мы окажем необходимую для утверждения сделки поддержку правительству. Если ситуация изменится – спросите меня в новой ситуации, и я отвечу вам в новой ситуации".

По словам Ганца, он не говорил ни с Нетаниягу; ни с кем-либо из его окружения о политическом сотрудничестве.