Террорист из Дженина оставил "предсмертное" послание, проник в Израиль и был арестован

Точная и скоординированная работа Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК позволили предотвратить теракт на территории Израиля: террорист из Дженина записал "предсмертное" послание, в котором он заявил о своей готовности "стать шахидом".

Он опубликовал это послание в социальных сетях, после чего сумел проникнуть на территорию Израиля. Как сообщает в понедельник, 3 февраля, "Галей ЦАХАЛ", несколько дней назад была создана специальная следственная группа, которая занималась розысками этой "тикающей бомбы".

Террорист был обнаружен на территории Кафр-Кары в "арабском треугольнике", то есть, он уже сумел пробраться на территорию Израиля. Террориста задержали, он находится под административным арестом, следствие в отношении него продолжается.