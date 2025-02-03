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Израиль

Террорист из Дженина оставил "предсмертное" послание, проник в Израиль и был арестован

Террористы
ШАБАК
время публикации: 03 февраля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 11:48
Террорист из Дженина оставил "предсмертное" послание, проник в Израиль и был арестован
Flash90. Фото: Н.Хашламун

Точная и скоординированная работа Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК позволили предотвратить теракт на территории Израиля: террорист из Дженина записал "предсмертное" послание, в котором он заявил о своей готовности "стать шахидом".

Он опубликовал это послание в социальных сетях, после чего сумел проникнуть на территорию Израиля. Как сообщает в понедельник, 3 февраля, "Галей ЦАХАЛ", несколько дней назад была создана специальная следственная группа, которая занималась розысками этой "тикающей бомбы".

Террорист был обнаружен на территории Кафр-Кары в "арабском треугольнике", то есть, он уже сумел пробраться на территорию Израиля. Террориста задержали, он находится под административным арестом, следствие в отношении него продолжается.

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