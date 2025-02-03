Террорист ИГ приговорен к трем пожизненным срокам за убийства двух израильтян и гражданина Молдовы

Окружной суд Иерусалима приговорил к трем пожизненным срокам 36-летнего Уасима ас-Саида из Хеврона за убийство трех человек: Иегуды и Тамар Кадури из Иерусалима, а также иностранного рабочего из Молдовы Ивана Тарновского. Ас-Саид был также признан виновным в покушение на убийство еще двух человек и в членстве в террористической организации "Исламское государство".

Супруги Йегуда и Тамар Кадури были убиты 13 января 2019 года в их квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме. Иван Тарновский был убит 21 марта 2022 года в квартале Арнона в Иерусалиме, еще один иностранный рабочий был ранен.

Из текста обвинительного заключения по этому делу известно, что в 2014 году ас-Саид присягнул на верность организации "Исламское государство". В январе 2019 года он приехал в иерусалимский квартал Армон а-Нацив с целью совершить теракты. 12 января 2019 года в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме было совершено нападение на молодую девушку, которая получила ножевое ранение. Нападавший скрылся. На следующий день, 13 января 2019 года в собственной квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме были найдены тела супругов Йегуды и Тамар Кадури. 21 марта 2022 года в квартале Арнона в Иерусалиме было найдено тело иностранного рабочего из Молдовы Ивана

Тарновского. Еще один иностранный рабочий получил ножевое ранение. В тот же день по горячим следам при попытке вернуться в Палестинскую автономию ас-Саид, находившийся в Израиле нелегально, был задержан. При обыске у него был найден нож. Задержанный был передан для допроса следователям ШАБАКа, так как ранее было установлено, что он поддерживает идеологию "Исламского государства": в 2015-2018 годах он отбывал наказание за попытку создания инфраструктуры "Исламского государства" в Израиле с целью совершения терактов. После освобождения из израильской тюрьмы он провел несколько месяцев в тюрьме Палестинской автономии. Убийство супругов Кадури было совершено им вскоре после этого.

Трехлетний перерыв между совершенными им терактами объясняется тем, что ас-Саид два года находился под административным арестом в связи с подстрекательством к террору. На Ивана Тарновского и его коллегу он напал через четыре дня после освобождения из-под ареста.