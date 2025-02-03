В поликлинике в Кафр-Ясифе застрелен врач

В службу вызова полиции поступило сообщение о стрельбе в поликлинике в Кафр-Ясифе, на севере Израиля. Врачи констатировали смерть своего коллеги от огнестрельных ранений.

По словам свидетелей, нападавших было несколько, они скрылись.

На месте происшествия работает следственная бригада, ведется розыск стрелявших.

Это пятое убийство в арабском секторе за последние сутки.