В поликлинике в Кафр-Ясифе застрелен врач
время публикации: 03 февраля 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 18:35
В службу вызова полиции поступило сообщение о стрельбе в поликлинике в Кафр-Ясифе, на севере Израиля. Врачи констатировали смерть своего коллеги от огнестрельных ранений.
По словам свидетелей, нападавших было несколько, они скрылись.
На месте происшествия работает следственная бригада, ведется розыск стрелявших.
Это пятое убийство в арабском секторе за последние сутки.
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