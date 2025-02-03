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Израиль

Визит Биньямина Нетаниягу в США продлен до исхода субботы

Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
США
время публикации: 03 февраля 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 19:26
Визит Биньямина Нетаниягу в США продлен до исхода субботы
AP Photo/Alex Brandon

Глава правительства Биньямин Нетаниягу принял решение продлить продолжительность своего визита в США до исхода субботы, 8 февраля. Таким образом, Нетаниягу будет находиться в США во время освобождения дополнительной группы заложников из плена ХАМАСа – напомним, по условиям соглашения они должны быть освобождены в субботу.

Как сообщили представители канцелярии премьера, его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на полуденное время во вторник, 4 февраля (по местному времени, по времени Израиля – ночь на среду).

Как сообщает КАН–"Решет Бет", по инициативе ближневосточного посланника президента США Дональд Трамп перед встречей с главой правительства посмотрит сокращенный вариант документального фильма о резне в "черную субботу" 7 октября 2023 года, смонтированный из снятых самими террористами видеокадров и кадров камер внешнего наблюдения.

Ожидается, что во вторник в 15:15 по времени Вашингтона пройдет совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, после чего они начнут официальную встречу в Овальном кабинете.

В среду глава правительства Израиля встретится с советником по национальной безопасности США и с главой Пентагона, а на четверг запланирована его встреча с главой коалиции Сената США и с главой Конгресса.

Израиль
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