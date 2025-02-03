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Израиль

За последние сутки силы ЦАХАЛа неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков в Газе

Газа
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 февраля 2025 г., 23:24 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 23:24
За последние сутки силы ЦАХАЛа неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последних суток израильские военные в секторе Газы неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков.

В нескольких районах сектора были замечены группы подозрительных лиц, представлявших угрозу израильским силам, в их сторону были произведены предупредительные выстрелы.

Пресс-служба ЦАХАЛа не конкретизирует, в каких районах сектора применялось оружие.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому развитию событий и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газа строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе военным силам.

Израиль
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