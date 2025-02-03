"Кан-11": Израиль и США обсуждают "тунисскую модель" высылки террористов ХАМАСа из Газы

Источники в Иерусалиме сообщили телеканалу "Кан-11", что на данном этапе руководство Израиля не настаивает на полной ликвидации ХАМАСа, но настаивает на том, что террористической организации и ее лидеров не должно быть в секторе Газы.

Корреспондент "Кан-11" Гили Коэн, находящаяся в Вашингтоне, где во вторник, 4 февраля, состоится встреча Биньямина Нетаниягу с президентом Дональдом Трампом, передала, что Израиль и США обсуждают массовую высылку террористов ХАМАСа из сектора Газы по "тунисской модели", по которой боевики ООП во главе с Арафатом в 1982 году были высланы из Ливана.

Гили Коэн отметила, что подобный план мог бы привести к прекращению боевых действий в Газе в рамках переговоров по второму этапу соглашения.