Автобус столкнулся с автомобилем в Бейтар-Илите, мужчина в критическом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 10:05 поступило сообщение о тяжелой дорожной аварии: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на улице Ремез в Бейтар-Илите.

В результате ДТП водитель машины, мужчина в возрасте около 35 лет, получил крайне тяжелые травмы корпуса и конечностей, ему была оказана неотложная помощь на месте происшествия, после чего его в критическом состоянии его отправили в больницу.

Еще шестеро пострадавших, получивших легкие травмы, по всей видимости, в момент инцидента находились в автобусе, после оказания помощи их также отправляют в больницу. МАДА сообщает, что пострадавших в результате ДТП отправляют в больницы "Шаарей-Цедек" и "Адаса Эйн-Керем".

По словам парамедика МАДА, водитель автомобиля в результате аварии был зажат в искореженном салоне, он был без сознания, без пульса и без дыхания. Во время проведения спасательных работ пожарными медики начали реанимацию пострадавшего. Когда его извлекли, пострадавшего поместили в реанимационный автомобиль МАДА и, не прекращая реанимационных мероприятий, повезли в больницу. Сообщается, что во время эвакуации медикам удалось запустить сердце мужчины.

Остальные пострадавшие в результате аварии – водитель автобуса и пассажиры, у них легкие травмы и синяки.