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Израиль

Подписан приказ о разрушении квартиры террориста-убийцы в Дженине

Иудея и Самария
Террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 февраля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 16:48
Подписан приказ о разрушении квартиры террориста-убийцы в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа
Подписан приказ о разрушении квартиры террориста-убийцы в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным округом подписал приказ о разрушении квартиры в Дженине, в которой проживал террорист Надаль Амар, ответственный за гибель капитана Алона Сакаджиу и ранения 16 военнослужащих.

Семья террориста может подать апелляцию.

27 июня 2024 года в ходе антитеррористической операции в Дженине погиб офицер бригады "Кфир" – капитан Алон Сакаджиу, 22 года, из Хадеры. Он командовал группой снайперов спецназа "Харув". Еще один боец, из спецподразделения "Харув", был тяжело ранен. 15 военнослужащих получили ранения от легких до средней степени тяжести.

Транспортные средства бойцов ЦАХАЛа, действовавших в Дженине, подорвались тогда на глубоко заложенных мощных минах.

Ответственность за диверсию в Дженине взяли на себя "Бригады Дженина" ("Исламский джихад").

Израиль
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