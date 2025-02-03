71% нарушителей, нападавших на детей в онлайн-пространстве – несовершеннолетние

Национальный штаб по защите детей в интернете (подразделение 105 при полицейском отделе ЛАХАВ-433) впервые опубликовало статистику о деятельности Центра 105. В частности, сообщается, что с момента создания центра в феврале 2018 года до конца 2024 года ведомство обработало более 60 тысяч случаев. За 2024 год Центр 105 занимался 9500 случаями насилия над несовершеннолетними в интернет-пространстве.

В отчете подчеркивается крайне тревожная тенденция: в большинстве случаев, дети подвергаются насилию в онлайн-пространстве не со стороны взрослых, а со стороны таких же детей: 71% выявленных нарушителей были детьми и подростками.

Основные платформы, где дети становятся жертвами онлайн-насилия – Instagram (26%), WhatsApp (22%), форум Stips(11%), TikTok (10%). В 30% обращений речь шла о сексуализированном насилии, в 18% случаев – унижении и травле, в 16% случаев – угрозах жизни и здоровью. 36% обращений поступили от родителей детей и подростков, 32% – от самих пострадавших.

62% пострадавших от насилия в сети детей и подростков – девочки и девушки, в основном, в возрасте 12-15 лет. 38% пострадавших – мальчики и юноши, в основном, в возрасте 12-17 лет.

71% нарушителей, как было сказано выше – несовершеннолетние, из них 15% в возрасте 12 лет и 18% – в возрасте 13 лет. В 55% случаев онлайн-насилия, совершенного взрослыми в отношении детей, речь идет о преступлениях на сексуальной почве, в 18% случаев – речь идет о преследовании вне сексуального контекста.

65% жертв сексуализированного насилия в сети – девочки и девушки. В 37% случаев речь идет о сексуальных домогательствах, в 21% случаев – сексуальном шантаже, в 17% – распространении интимных фото и видео.

В сентябре 2022 года был запущен проект "Рыцари сети" ("Абирей а-Решет"), целью которого является предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних в интернет-пространстве. В рамках этого проекта волонтеры мониторят открытые площадки. С 2022 года они занимались около 7000 публикаций, касающихся различных проблем детей и подростков.

В 2024 году – 3718 публикаций были обработаны, в 626 случаях речь шла об угрозе жизни – обращения переданы в Центр 105. В 553 случаях публикации касались суицидальных мыслей и намерений детей и подростков. 1914 постов были написаны девочками, 823 – мальчиками.

За бесплатной онлайн-помощью психологов обращались в 2024 году 144 раза, 57% пострадавших девочки, 43% – мальчики, основной возраст – 12-14 лет. Большая часть обращений касались травли и сексуализированного насилия.

Центр 105 работает круглосуточно и принимает обращения по телефону и онлайн.