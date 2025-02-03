Стрельба в Кирьят-Гате, один раненый в тяжелом состоянии

В службу вызова полиции поступили сообщения о стрельбе на улице Реувен в Кирьят-Гате.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницу был доставлен мужчина с тяжелыми ранениями.

На месте работают полицейские и криминалисты. Из полиции сообщили, что, по предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте.