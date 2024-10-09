Житель Иерусалима подозревается в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке

Несколько месяцев назад в специальный полицейский отдел 105 по защите детей от кибер-преступлений с жалобой по поводу сексуальных домогательств по телефону, жертвой которых стала 13-летняя девочка.

Следователи сумели установить личность подозреваемого: им оказался 20-летний житель Иерусалима. Во вторник, 8 октября, вечером он был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По данным расследования, подозреваемый вступил в переписку с девочкой при помощи мессенджера, выдавая себя за ее ровесника, но вел с ней беседы сексуального характера. После того, как полиции удалось установить личность подозреваемого, суд выдал ордер на его арест.

В полиции подчеркивают, что родителям следует принимать участие в жизни своих детей и интересоваться их контактами в сети, поскольку дети не понимают многих присущих сетевому общению опасностей. В случае подозрений о причинении вреда детям в интернете можно обратиться на горячую линию по телефону 105. Подробно о работе отдела рассказано на его сайте.