x
28 января 2025
|
последняя новость: 21:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2025
|
28 января 2025
|
последняя новость: 21:35
28 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эхо сделки с ХАМАСом и проблемы коалиции. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
Правительство
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 28 января 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 21:02
Габи Вольфсон
Эхо сделки с ХАМАСом и проблемы коалиции. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: дилеммы, сопровождающие Биньямина Нетаниягу в процессе реализации первого этапа сделки с ХАМАСом; завершение борьбы за пост главы Верховного суда; продолжение противостояния вокруг закона о призыве.

Реализация первого этапа сделки с ХАМАСом, включающей освобождение израильских заложников и возвращение жителей Газы на север сектора, происходит на фоне нового витка напряженности во внутренней политике. Итамар Бен-Гвир покинул коалицию, угрожая правительству дальнейшими действиями, если второй этап сделки будет реализован.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оказался между двух огней: между Дональдом Трампом, который настаивает на полном завершении войны в Газе, и политическими партнерами, угрожающими выходом из коалиции. На фоне этих вызовов Нетаниягу, судя по всему, стремится избежать активных военных действий, сохраняя шаткое равновесие "ни войны, ни мира".

Кроме того, завершилась борьба за пост главы Верховного суда, но противостояние между новым главой суда и министром юстиции продолжается. Также обсуждается закон о призыве, принятие которого из-за сложности определения статуса ультраортодоксов вновь отложено.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2025

Ультиматум Дери: если не будет упорядочен статус призывников из йешив, будут выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2025

ЦАХАЛ сегодня открывает проход на север для беженцев в Газе. Опубликовано расписание
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2025

Канцелярия Нетаниягу: Арбель Иехуд, Агам Бергер и еще один заложник будут освобождены в четверг
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Глава Пентагона заверил Нетаниягу в полной поддержке Израиля со стороны США