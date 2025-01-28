Эхо сделки с ХАМАСом и проблемы коалиции. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: дилеммы, сопровождающие Биньямина Нетаниягу в процессе реализации первого этапа сделки с ХАМАСом; завершение борьбы за пост главы Верховного суда; продолжение противостояния вокруг закона о призыве.

Реализация первого этапа сделки с ХАМАСом, включающей освобождение израильских заложников и возвращение жителей Газы на север сектора, происходит на фоне нового витка напряженности во внутренней политике. Итамар Бен-Гвир покинул коалицию, угрожая правительству дальнейшими действиями, если второй этап сделки будет реализован.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оказался между двух огней: между Дональдом Трампом, который настаивает на полном завершении войны в Газе, и политическими партнерами, угрожающими выходом из коалиции. На фоне этих вызовов Нетаниягу, судя по всему, стремится избежать активных военных действий, сохраняя шаткое равновесие "ни войны, ни мира".

Кроме того, завершилась борьба за пост главы Верховного суда, но противостояние между новым главой суда и министром юстиции продолжается. Также обсуждается закон о призыве, принятие которого из-за сложности определения статуса ультраортодоксов вновь отложено.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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