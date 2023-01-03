Канцелярия Нетаниягу: статус-кво на Храмовой горе неизменен, Израиль не подчиняется диктату ХАМАСа

Источник в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил с заявлением по поводу Храмовой горы в Иерусалиме в контексте того, что утром 3 января это святое место посетил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Этот источник подчеркнул, что статус-кво на Храмовой горе неизменен и будет строго соблюдаться. При этом он подчеркнул, что Израиль не будет подчиняться диктату террористической организации ХАМАС (которая угрожала эскалацией в случае, если Бен-Гвир поднимется на Храмовую гору).

"В соответствии со статус-кво в последние годы на Храмовую гору часто поднимались министры, в том числе бывший министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. Поэтому утверждение о том, что статус-кво изменился, является необоснованным", – заявил источник.

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Утром во вторник, 3 января, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме в сопровождении охранников. Он находился на Храмовой горе всего 13 минут. Посещение прошло без каких-либо инцидентов.

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После восхождения на Храмовую гору Бен-Гвир заявил: "Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора – самое важное место для народа Израиля. Мы поддерживаем свободу посещения его для мусульман и христиан, но и евреи также будут подниматься на гору. А с теми, кто угрожает нам, нужно бороться железной рукой".

Согласно опубликованной информации, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай знали о том, что визит состоится утром 3 января.

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Как сообщает "Кешет", решение не откладывать визит было принято накануне после беседы Бен-Гвира с главой правительства Биньямином Нетаниягу. "Нельзя капитулировать перед угрозами ХАМАСа", – сказал Бен-Гвир в ходе этой встречи. Публикации о намерении перенести дату визита были "отвлекающим маневром".

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Пресс-секретарь главы палестинской администрации Набиль Абу Рудейна назвал посещение израильским министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Иерусалиме "вызовом палестинскому народу", передает агентство Wafa. "Проникновение министра-экстремиста Итамара Бен-Гвира в благословенную мечеть Аль-Акса является вызовом нашему палестинскому народу, арабской нации и международному сообществу", – заявил Абу Рудейна (в мечеть Аль-Акса Бен-Гвир не заходил – прим.ред.NEWSru.co.il).

С осуждением действий Бен-Гвира выступили глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, руководство Иордании, Египта, ОАЭ и ряда других стран.

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В прошлый раз Итамар Бен-Гвир посещал Храмовую гору 3,5 месяца назад.

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1 января Бен-Гвир уведомил полицию о том, что в ближайшие дни он намерен подняться на Храмовую гору. Была согласована процедура обеспечения безопасности министра.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин" 2 января сообщал со ссылкой на источники в руководстве террористической организации ХАМАС, что эта группировка направила срочное послание египетским посредникам в связи с намерением Бен-Гвира подняться на Храмовую гору. По сути, ХАМАС предупредил, что действия Бен-Гвира могут привести к эскалации.