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    В Израиле

    БАГАЦ: закон о недееспособности премьер-министра вступит в силу после выборов

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    БАГАЦ: Закон о недееспособности премьер-министра вступит в силу после выборов
    Chaim Goldberg/Flash90

    В среду, 3 января, Верховный суд большинством, 6 из 11 голосов, принял решение, согласно которому закон о недееспособности премьер-министра вступит в силу с началом работы Кнессета 26-го созыва.

    Судьи аргументировали свое решение тем, что данная поправка к закону о правительстве носит ярко выраженный персональный характер и ее принятие было злоупотреблением полномочиями Кнессета.

    Поправка к Основному закону о правительстве была принята коалицией 23 марта по ускоренной процедуре после того, как в БАГАЦ были поданы иски с требованием признать премьер-министра Биньямина Нетаниягу недееспособным из-за конфликта интересов, связанного с его судебным процессом.

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    Согласно поправке, премьер-министр может быть объявлен недееспособным, если сам объявил себя недееспособным, или если его объявили таковым 75% членов правительства, и их решение было утверждено не менее чем 80 депутатами Кнессета.

    Из-за скорости принятия поправки депутаты потом были вынуждены вносить в нее изменения, когда потребовалось объявить Нетаниягу временно недееспособным во время нахождения в больнице.

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