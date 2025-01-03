ЦАХАЛ: в результате "каменного теракта" возле Карней-Шомрон ранен израильтянин

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле поселения Карней-Шомрон палестинские арабы забросали камнями автобус гражданской транспортной компании, после чего скрылись.

В результате каменной атаки ранен израильтянин, он доставлен в больницу. Камнями причинен ущерб транспортному средству.

Армейская пресс-служба называет камнеметателей террористами, и сообщает, что силы ЦАХАЛа ведут их розыск.

На видео, распространяемом в социальных сетях, можно увидеть, что камнями в автобусе разбито лобовое стекло, а также одно из окон в пассажирском салоне.