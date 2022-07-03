Айелет Шакед может потребовать отменить безвизовый режим между Израилем и Украиной

Министр внутренних дел Айелет Шакед обратилась в комиссию Кнессета по внутренним делам с требованием созвать заседание для обсуждения политики въезда в Израиль украинских граждан.

По всей видимости, глава МВД потребует от комиссии согласиться на отмену безвизового режима между Израилем и Украиной.

Шакед объявила о своем обращении в комиссию после того, как Высший суд справедливости отменил ее решение о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.

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Глава МВД опубликовала реакцию на решение БАГАЦа, в которой говорится, что "нельзя смириться с неограниченным въездом в страну иностранных граждан, когда неясно, намерены ли они выехать и если намерены, то когда".

Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине. Суд также обязал ответчиков (государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Напомним, иск в БАГАЦ был подан адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле 12 марта 2022 года в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами.

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Ранее государство по требованию БАГАЦа предоставило объяснение по поводу того, почему украинские граждане не освобождены от прошения о въездной визе в Израиль во время войны в Украине. Согласно ответу государства, граждане Украины, которые изъявляют желание в настоящее время въехать в Израиль, являются не туристами, а беженцами, и поэтому на них не распространяется безвизовый режим.

Как объяснял нашей редакции адвокат Томер Варша, договор о безвизовом сообщении, подписанный Израилем и Украиной в 2010 году, был утвержден решением правительства и вошел в законодательный акт, который может быть изменен также только решением правительства или решением министра внутренних дел после консультации с комиссией Кнессета по внутренним делам. По мнению Варши, решение Шакед действительно изменило безвизовое соглашение из-за наличии квоты и невозможности въехать в Израиль, не подав прошение и не получив разрешение заранее. То есть, на практике, заявлял адвокат, это аннулирует "безвиз", причем аннулирует незаконным образом – без надлежащей процедуры.

БАГАЦ полностью принял сторону истцов. В постановлении Высшего суда справедливости отмечается, что интерпретация ответчиками законодательного акта об отмене виз для граждан Украины не совпадает с тем, что указано в законодательном акте, и что решение о лишении украинцев возможности въезжать в Израиль без виз на период войны не является законным.

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Адвокат Томер Варша уточнил редакции NEWSru.co.il, что решение БАГАЦа вступает в силу немедленно. Это означает, что уже с сегодняшнего дня (03.07.2022) граждане Украины не обязаны будут подавать онлайн-прошение на получения разрешения на въезд в Израиль. По словам адвоката, единственный способ не выполнить решение БАГАЦа – это внести соответствующие изменения в законодательный акт. Вероятно, Айелет Шакед будет добиваться именно этого.

Отметим, что безвизовый режим не означает автоматического разрешения на въезд в страну. То есть на паспортном контроле при въезде в Израиль гражданину страны, с которой существует соглашение о безвизе, может быть отказано во въезде. Причиной такого отказа как правило является подозрение о том, что турист на самом деле приехал в Израиль на заработки. Напомним, что сразу после начала войны в Украине десятки украинских беженцев были таким образом задержаны в аэропорту имени Бен-Гуриона и отправлены обратно в Европу.