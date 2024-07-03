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Израиль

19-летний Александр Якиминский погиб в результате теракта в Кармиэле

время публикации: 03 июля 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 19:19
19-летний Александр Якиминский
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила имя военнослужащего ЦАХАЛа, который погиб в результате ножевого теракта в торговом центре в Кармиэле.

Это 19-летний Александр Якиминский из Нагарии, сержант ЦАХАЛа, служивший водителем тяжелого грузовика в 71 батальоне 188 бригады.

Известие о гибели военнослужащего передано его семье.

Телеканал "Кешет" и радиостанция "Кан Бет" передали, что Александр Якиминский, будучи смертельно раненым, застрелил террориста. По видео камеры наблюдения сложно сделать однозначный вывод о том, кто именно из двух раненых военнослужащих стрелял в террориста.

Израиль
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