19-летний Александр Якиминский погиб в результате теракта в Кармиэле

Армия обороны Израиля сообщила имя военнослужащего ЦАХАЛа, который погиб в результате ножевого теракта в торговом центре в Кармиэле.

Это 19-летний Александр Якиминский из Нагарии, сержант ЦАХАЛа, служивший водителем тяжелого грузовика в 71 батальоне 188 бригады.

Известие о гибели военнослужащего передано его семье.

Телеканал "Кешет" и радиостанция "Кан Бет" передали, что Александр Якиминский, будучи смертельно раненым, застрелил террориста. По видео камеры наблюдения сложно сделать однозначный вывод о том, кто именно из двух раненых военнослужащих стрелял в террориста.