В результате ДТП на 6-м шоссе погиб мужчина
время публикации: 03 июля 2024 г., 22:58 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 22:58
На 6-м шоссе, на участке между развязками Элиаким и Эйн Тут, произошло столкновение грузовика и микробуса.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте аварии констатировали смерть от полученных травм мужчины примерно 30 лет.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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