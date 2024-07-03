В результате ДТП на 6-м шоссе погиб мужчина

На 6-м шоссе, на участке между развязками Элиаким и Эйн Тут, произошло столкновение грузовика и микробуса.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте аварии констатировали смерть от полученных травм мужчины примерно 30 лет.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.