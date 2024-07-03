Житель деревни Самуа задержан по подозрению в попытке "автомобильного теракта"

Возле поселения Асаэль на юге Хевронского нагорья автомобилем с палестинскими номерами был сбит израильтянин, водитель автомобиля скрылся.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что израильтянин получил легкие травмы, угрозы для его жизни нет.

Спустя несколько часов после этого инцидента пресс-служба израильской полиции сообщила о задержании 37-летнего жителя палестинской деревни Самуа. Он подозревается в попытке "автомобильного теракта".

Сообщается, что в момент наезда в машине вместе с водителем находился пассажир. Его личность установлена, ведется его розыск.