Житель деревни Самуа задержан по подозрению в попытке "автомобильного теракта"
время публикации: 03 июля 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 21:45
Возле поселения Асаэль на юге Хевронского нагорья автомобилем с палестинскими номерами был сбит израильтянин, водитель автомобиля скрылся.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что израильтянин получил легкие травмы, угрозы для его жизни нет.
Спустя несколько часов после этого инцидента пресс-служба израильской полиции сообщила о задержании 37-летнего жителя палестинской деревни Самуа. Он подозревается в попытке "автомобильного теракта".
Сообщается, что в момент наезда в машине вместе с водителем находился пассажир. Его личность установлена, ведется его розыск.
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