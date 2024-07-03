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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны четверо подозреваемых, разрушен дом террориста

время публикации: 03 июля 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 10:56
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны четверо подозреваемых, разрушен дом террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

3 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали четырех подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Зурифе, Кибии, Фахме, Кафр-Акабе, Аль-Бире. Конфисковано оружие.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

В ночь на 3 июля в Думе (к югу от Шхема) инженерные силы ЦАХАЛа провели операцию по разрушению дома, в котором проживал 21-летний Ахмад Дауабшэ, признанный виновным в убийстве 12 апреля 2024 года 14-летнего Биньямина Ахимеира.

Израиль
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