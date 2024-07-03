Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 июля: ликвидация террористов в Нур аш-Шамсе

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Кафр-Калиле), в Калькилии и около Калькилии (в Аль-Фундуке), в Тубасе, около Дженина (в Аррабе), в Аль-Бире (около Рамаллы), около Хеврона (в Сурифе, Аль-Аррубе, Ас-Саме), около Бейт-Лехема (в Байт Фаджаре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в Нур аш-Шамсе, возле Туль-Карема, беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе боевиков, установивших взрывное устройство. Новостная служба телеканала "Кешет" передала, что боевики были уничтожены примерно в сотне метров от места, где 1 июля погиб Йегуда Гето, в результате подрыва бронемашины на взрывном устройстве. Согласно сообщениям в палестинских источниках, в результате авиаудара погибли не менее четырех человек.