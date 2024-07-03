МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации террориста в Дженине

"Псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы батальона "Харув", опираясь на данные ШАБАКа, ликвидировали в Дженине боевика, причастного к ряду террористических нападений.

В совместном заявлении МАГАВ, ЦАХАЛа и ШАБАК говорится, что после того, как "псевдоарабы" прибыли на месте и опознали разыскиваемого террориста, он был ликвидирован. Отмечается, что боевик был вооружен.