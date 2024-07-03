МАГАВ, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации террориста в Дженине
время публикации: 03 июля 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 21:34
"Псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы батальона "Харув", опираясь на данные ШАБАКа, ликвидировали в Дженине боевика, причастного к ряду террористических нападений.
В совместном заявлении МАГАВ, ЦАХАЛа и ШАБАК говорится, что после того, как "псевдоарабы" прибыли на месте и опознали разыскиваемого террориста, он был ликвидирован. Отмечается, что боевик был вооружен.
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