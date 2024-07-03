ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Нуш аш-Шамсе

ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором запечатлена ликвидация четырех террористов в Нуш аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема. Операция была осуществлена поздно вечером 2 июля.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы были ликвидированы, когда пытались заложить мину на пути вероятного следования израильских военных.

Установлены имена ликвидированных террористов: Мухаммад Шхадэ, Мухаммад Кнух, Язид Шафэ, Намар Ибрагим. Судя по сообщениям палестинских источников, они были боевиками "Исламского джихада".