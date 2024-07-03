ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Нуш аш-Шамсе
время публикации: 03 июля 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 14:31
ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором запечатлена ликвидация четырех террористов в Нуш аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема. Операция была осуществлена поздно вечером 2 июля.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы были ликвидированы, когда пытались заложить мину на пути вероятного следования израильских военных.
Установлены имена ликвидированных террористов: Мухаммад Шхадэ, Мухаммад Кнух, Язид Шафэ, Намар Ибрагим. Судя по сообщениям палестинских источников, они были боевиками "Исламского джихада".
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