В Хадере двухлетнюю девочку забыли в запертом автомобиле, состояние ребенка тяжелое

В Хадере маленькая девочка была забыта в запертой машине. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что, когда девочку извлекли из автомобиля, она была без сознания.

По оценкам парамедиков, ребенку около двух лет.

Ранее двух детей в возрасте примерно пяти и двух лет, извлекли из запертого автомобиля в поселке Эльяхин. Состояние детей тяжелое.