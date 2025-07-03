В Хадере двухлетнюю девочку забыли в запертом автомобиле, состояние ребенка тяжелое
время публикации: 03 июля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 19:15
В Хадере маленькая девочка была забыта в запертой машине. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что, когда девочку извлекли из автомобиля, она была без сознания.
По оценкам парамедиков, ребенку около двух лет.
Ранее двух детей в возрасте примерно пяти и двух лет, извлекли из запертого автомобиля в поселке Эльяхин. Состояние детей тяжелое.