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Израиль

В Хадере двухлетнюю девочку забыли в запертом автомобиле, состояние ребенка тяжелое

Мада
время публикации: 03 июля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 19:15
В Хадере двухлетнюю девочку забыли в запертом автомобиле, состояние ребенка тяжелое
Пресс-служба МАДА

В Хадере маленькая девочка была забыта в запертой машине. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что, когда девочку извлекли из автомобиля, она была без сознания.

По оценкам парамедиков, ребенку около двух лет.

Ранее двух детей в возрасте примерно пяти и двух лет, извлекли из запертого автомобиля в поселке Эльяхин. Состояние детей тяжелое.

Израиль
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