Известный раввин из Бней-Брака арестован в аэропорту за сексуализированное насилие
время публикации: 02 июля 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 08:07
Полиция арестовала известного раввина из Бней-Брака по подозрению в сексуализированном насилии в отношении детей. По сообщению полиции, арест был произведен в аэропорту "Бен-Гурион", когда подозреваемый вернулся из-за границы.
После ареста он был доставлен для допроса в полицейский участок Рамат-Гана и Бней-Брака. Подробности расследования запрещены к публикации по решению суда.
Как сообщает "Кикар а-Шабат", подозреваемый возглавляет филиал известной организации в одном из крупных религиозных городов Израиля, и в силу своей должности тесно общается с полицией.
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