Известный раввин из Бней-Брака арестован в аэропорту за сексуализированное насилие

Полиция арестовала известного раввина из Бней-Брака по подозрению в сексуализированном насилии в отношении детей. По сообщению полиции, арест был произведен в аэропорту "Бен-Гурион", когда подозреваемый вернулся из-за границы.

После ареста он был доставлен для допроса в полицейский участок Рамат-Гана и Бней-Брака. Подробности расследования запрещены к публикации по решению суда.

Как сообщает "Кикар а-Шабат", подозреваемый возглавляет филиал известной организации в одном из крупных религиозных городов Израиля, и в силу своей должности тесно общается с полицией.