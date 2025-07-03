Предотвращен теракт в Реховоте: арестован террорист из Арары
время публикации: 03 июля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 13:14
Разрешена к публикации информация о том, что в начале текущей недели был арестован житель Арары, планировавший совершение теракта в Реховоте.
После своевременно полученной информации из Общей службы безопасности (ШАБАК) сотрудники полиции задержали подозреваемого возле автозаправочной станции на 6 шоссе, когда он выезжал для совершения теракта.
О своем намерении террорист сообщил перед выездом в социальных сетях. Найти его удалось благодаря отслеживанию местоположения его мобильного телефона службами безопасности: к моменту обнаружения он находился на автозаправочной станции возле Реховота.
Подозреваемый был доставлен в ШАБАК, вскоре ему будут предъявлены обвинения.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025