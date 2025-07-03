Предотвращен теракт в Реховоте: арестован террорист из Арары

Разрешена к публикации информация о том, что в начале текущей недели был арестован житель Арары, планировавший совершение теракта в Реховоте.

После своевременно полученной информации из Общей службы безопасности (ШАБАК) сотрудники полиции задержали подозреваемого возле автозаправочной станции на 6 шоссе, когда он выезжал для совершения теракта.

О своем намерении террорист сообщил перед выездом в социальных сетях. Найти его удалось благодаря отслеживанию местоположения его мобильного телефона службами безопасности: к моменту обнаружения он находился на автозаправочной станции возле Реховота.

Подозреваемый был доставлен в ШАБАК, вскоре ему будут предъявлены обвинения.