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Израиль

Предотвращен теракт в Реховоте: арестован террорист из Арары

ШАБАК
Террористы
Реховот
время публикации: 03 июля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 13:14
Арара
Wikipedia.org. Фото: Al Ameer son

Разрешена к публикации информация о том, что в начале текущей недели был арестован житель Арары, планировавший совершение теракта в Реховоте.

После своевременно полученной информации из Общей службы безопасности (ШАБАК) сотрудники полиции задержали подозреваемого возле автозаправочной станции на 6 шоссе, когда он выезжал для совершения теракта.

О своем намерении террорист сообщил перед выездом в социальных сетях. Найти его удалось благодаря отслеживанию местоположения его мобильного телефона службами безопасности: к моменту обнаружения он находился на автозаправочной станции возле Реховота.

Подозреваемый был доставлен в ШАБАК, вскоре ему будут предъявлены обвинения.

Израиль
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