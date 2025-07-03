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Израиль

Уничтожена группа террористов, обстрелявшая в среду Сдерот ракетами

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 июля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 09:51
Уничтожена группа террористов, обстрелявшая в среду Сдерот ракетами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газы – под руководством военной разведки АМАН и Общей службы безопасности ШАБАК и под командованием штаба Южного военного округа.

Бойцы 162-й дивизии планомерно уничтожают террористическую инфраструктуру, оружие и боеприпасы и подземные туннели на севере сектора Газы, ликвидируя террористов.

В среду, 2 июля, по наводке бойцов 401-й бригады с воздуха была уничтожена группа террористов, выпустивших ракеты с севера сектора Газы в сторону Сдерота и кибуца Ибим – они были ликвидированы через считанные минуты после запуска.

В течение минувших суток бойцы бригады "Нахаль" начали действовать на севере сектора Газы, они атаковали десятки объектов террористической инфраструктуры в этом районе. На севере сектора также продолжают действовать бойцы 99-й дивизии, они уничтожили туннельную шахту и несколько военных зданий, использовавшихся террористами.

На юге сектора Газы действуют бойцы 36-й дивизии. Военнослужащие 188-й бригады обнаружили множество оружия и боеприпасов, включая винтовки, пистолеты, минометные снаряды и магазины к ним в районе Хан-Юниса.

Бойцы 143-й дивизии "Газа" обеспечивают безопасность населенных пунктов Западного Негева, параллельно с этим они действуют против террористов в районе Рафиаха. Ими были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры.

ВВС ЦАХАЛа атаковали в течение последних суток около 150 целей по всему сектору Газы, в числе этих целей террористы и группы террористов, подземные туннели, военные здания, боевой транспорт, снайперские позиции и многое другое.

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