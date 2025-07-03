ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

Целями израильских ВВС были склады с оружием, здания, использовавшиеся боевиками, объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие в этом районе оружия или боеприпасов, а также любая активность боевиков "Хизбаллы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.