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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 июля 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 19:49
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

Целями израильских ВВС были склады с оружием, здания, использовавшиеся боевиками, объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие в этом районе оружия или боеприпасов, а также любая активность боевиков "Хизбаллы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

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