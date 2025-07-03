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Ближний Восток

"Аль-Хадат": в войне с Израилем 4000 боевиков "Хизбаллы" погибли, 2000 дезертировали

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 03 июля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:00
"Аль-Хадат": в войне с Израилем 4000 боевиков "Хизбаллы" погибли, 2000 дезертировали
AP Photo/Hassan Ammar

Как сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадат", потери ливанской группировки "Хизбалла" в ходе войны с Израилем составили около 4000 человек – в это число входят как рядовые боевики, так и представители высшего командования.

Около 3000 человек были ранены, еще 2000 дезертировали после ликвидации Израилем лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Тем не менее, личный состав группировки, по сведениям телеканала, насчитывает 60000 боевиков.

Также сообщается, что вооруженные силы Ливана контролируют около 80% территории к югу от реки Литани. Группировка эвакуировала свои тренировочные лагеря в долине Бекаа и на юге Ливана, опасаясь ударов израильских беспилотников.

Ближний Восток
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