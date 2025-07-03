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Израиль

Житель арабского квартала Иерусалима арестован за ограбление 97-летнего старика

время публикации: 03 июля 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 16:56
Житель арабского квартала Иерусалима арестован за ограбление 97-летнего старика
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

97-летний житель Иерусалима подвергся ограблению в своей квартире в столичном районе Шапира. Согласно сообщению полиции, 36-летний подозреваемый, житель одного из арабских кварталов Иерусалима, за день до инцидента был освобожден судом под домашний арест по делу о взломе и краже товаров из киоска на сумму около 14 тысяч шекелей.

Когда сиделка потерпевшего вышла из дома, подозреваемый взломал дверь и проник в дом, где находился пожилой человек. С силой толкнув 97-летнего владельца дома на пол, подозреваемый схватил два мобильных телефона и скрылся.

Весь процесс ограбления был запечатлен на видео при помощи камеры внутреннего слежения, установленной в доме пожилого человека. Вскоре подозреваемый был задержан, подано предварительное обвинение и просьба оставить его под стражей до завершения разбирательств.

Израиль
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