Житель арабского квартала Иерусалима арестован за ограбление 97-летнего старика

97-летний житель Иерусалима подвергся ограблению в своей квартире в столичном районе Шапира. Согласно сообщению полиции, 36-летний подозреваемый, житель одного из арабских кварталов Иерусалима, за день до инцидента был освобожден судом под домашний арест по делу о взломе и краже товаров из киоска на сумму около 14 тысяч шекелей.

Когда сиделка потерпевшего вышла из дома, подозреваемый взломал дверь и проник в дом, где находился пожилой человек. С силой толкнув 97-летнего владельца дома на пол, подозреваемый схватил два мобильных телефона и скрылся.

Весь процесс ограбления был запечатлен на видео при помощи камеры внутреннего слежения, установленной в доме пожилого человека. Вскоре подозреваемый был задержан, подано предварительное обвинение и просьба оставить его под стражей до завершения разбирательств.