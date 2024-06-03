Разрешено к публикации: в Нир-Озе найдены останки Долева Йехуда, убитого террористами

Разрешено к публикации: после тщательного расследования, проведенного подразделением "Эйтан" в сотрудничестве с антропологами, и после ДНК-идентификации, установлено, что на территории кибуца Нир-Оз были найдены останки 35-летнего Долева Йехуда, убитого террористами 7 октября 2023 года.

Долев Йехуд был жителем Нир-Оза и сотрудником службы "Маген Давид Адом". После нападения террористов он помогал раненым.

Отметим, что сестра Долева – 28-летняя Арбель Йехуд – в списке заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)