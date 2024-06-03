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ЦАХАЛ провел первое тестирование новой автоматической самоходной пушки "Громовержец"

время публикации: 03 июня 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 10:25
ЦАХАЛ провел первое тестирование новой автоматической самоходной пушки "Громовержец"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об успешном проведении артиллерийскими войсками первого тестирования новой автоматической самоходной пушки "Громовержец" ("а-Роэм").

Новая САУ способна быстро передвигаться по шоссе и по пересеченной местности, и имеет полностью автоматическую систему ведения огня, существенно увеличивающую скорость стрельбы и сокращает штат, необходимый для ее обслуживания.

Кроме того, по дальности стрельбы новая система значительно превышает все артиллерийские установки, находящиеся на данный момент на вооружении ЦАХАЛа.

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