ШАБАК предотвратил теракт, спланированный отделением ХАМАСа в Турции

Разрешена к публикации информация о том, что сотрудникам ШАБАКа удалось предотвратить теракт-самоубийство в Израиле, который планировал осуществить завербованный ХАМАСом житель Шхема. Подозреваемый был арестован около двух месяцев назад, подготовка теракта к моменту его ареста уже вышла на "финишную прямую".

В соответствии с материалами расследования, житель Шхема был завербован в ХАМАС активистами группировки в Турции и согласился совершить в Израиле теракт-самоубийство.

По информации ШАБАКа, теракт он намеревался совершить в самом сердце Израиля. Для совершения теракта он прошел обучение вождению мотоцикла, получил деньги и взрывное устройство массой 12 кг, а также записал завещание.

Около двух месяцев назад сотрудниками ШАБАКа и антитеррористического подразделения ЯМАМ был арестован Анас Шурман, палестинец из Туль-Карема, который проживает в Иордании. Его заподозрили в планировании теракта с применением взрывного устройства в Израиле.

В ходе допроса выяснилось, что в декабре 2023 года он был завербован в ХАМАС Амадом Абидом, активистом ХАМАСа из Турции, уроженцем одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Шурман согласился совершить в Израиле теракт-самоубийство от имени ХАМАСа, причем цель нападения находилась внутри еврейского государства.

Готовясь к совершению теракта, Анас Шурман снял "видеозавещание", прошел обучение вождению мотоцикла, который должен был использовать для совершения теракта и получил деньги и инструкции по совершению теракта. Ему также сообщили, где спрятано взрывное устройство массой 12 кг, которое он должен был привести в действие. Террористы создали тайник возле родника в Самарии, рядом с бомбой было обнаружено письмо с инструкциями по совершению теракта.

По итогам допроса террориста вскоре были арестованы несколько боевиков ХАМАСа в Иудее и Самарии, действовавшие в Шхеме. Расследование выявило их причастность к подготовке взрывного устройства для Анаса Шурмана и в перевозке этого взрывного устройства в тайник. Руководил операцией Худейфа Слайме, активист штаб-квартиры ХАМАСа в Турции.

Против Анаса Шурмана было подано обвинительное заключение в военный суд Иудеи, он обвиняется в покушении на убийство, подготовку теракта, контактах с вражеской организацией и членстве в запрещенной организации. В рамках этого дела обвинения предъявлены еще нескольким террористам из Шхема.