СМИ: религиозные партии пообещали поддержать сделку с ХАМАСом по освобождению похищенных

Корреспондент сайта "Кикар а-Шабат" Ишай Коэн в своем Х-блоге написал, что главы религиозных фракций сообщили главе правительства Биньямину Нетаниягу, что они поддержат сделку, в рамках которой могут быть освобождены похищенные ХАМАСом израильтяне.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что Ицхак Гольдкнопф, лидер партии "Яхадут а-Тора" заявил, что его фракция поддержит сделку. "Любое предложение, которое приведет к освобождению заложников – мы поддержим. Нет ничего выше ценности жизни и заповеди выкупа пленников", – цитирует Гольдкнопф новостная служба в своем Х-блоге.