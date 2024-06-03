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Израиль

СМИ: религиозные партии пообещали поддержать сделку с ХАМАСом по освобождению похищенных

время публикации: 03 июня 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 19:26
Ицхак Гольдкнопф, лидер партии "Яхадут а-Тора"
Chaim Goldberg/Flash90

Корреспондент сайта "Кикар а-Шабат" Ишай Коэн в своем Х-блоге написал, что главы религиозных фракций сообщили главе правительства Биньямину Нетаниягу, что они поддержат сделку, в рамках которой могут быть освобождены похищенные ХАМАСом израильтяне.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что Ицхак Гольдкнопф, лидер партии "Яхадут а-Тора" заявил, что его фракция поддержит сделку. "Любое предложение, которое приведет к освобождению заложников – мы поддержим. Нет ничего выше ценности жизни и заповеди выкупа пленников", – цитирует Гольдкнопф новостная служба в своем Х-блоге.

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