Сделка с правосудием: Ади Мизрахи не будет обвинен в убийстве Юрия Волкова

Прокуратура заключила юридическое соглашение с Ади Мизрахи, который обвиняется в убийстве Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне осенью 2022 года. В соответствии с условием сделки, прокуратура отменит обвинение в убийстве, и Ади Мизрахи будет вменяться более "легкая" статья о "причинении смерти". Ожидается, что за это преступление он получит 16 лет тюрьмы.

Напомним, 22 декабря 2022 года в окружной суд в Тель-Авиве прокуратурой было подано обвинительное заключение против 23-летнего Ади Мизрахи, жителя Холона. Он обвинялся в умышленном убийстве 52-летнего Юрия Волкова. Отмечалось, что Мизрахи убил Волкова "без какой-либо реальной причины".

В обвинительном заключении было сказано: вечером 23 ноября 2022 года Юрий Волков и его супруга Елена шли по одной из улиц Холона, когда они переходили пешеходный переход на зеленый свет рядом с ними проехал на мотоцикле Мизрахи, который следовал на высокой скорости по пешеходному переходу, нарушая правила.

Елена сфотографировала Мизрахи на свой мобильный телефон, после они с Юрием пошли каждый в свою сторону. Мизрахи заметил, что Елена его фотографировала, последовал за ней, преградил ей дорогу и в угрожающей форме потребовал, чтобы она удалила сделанное ею фото. В этот момент Юрий, заметив происходящее, подошел к месту происшествия, встал между Еленой и Мизрахи и спросил "Что тебе надо?" и предложил ему следовать своим путем.

В ответ Мизрахи вытащил острый предмет и ударил им Юрия в сердце. В обвинении сказано, что удар был нанесен с целью убить человека. Сразу после этого Мизрахи скрылся с места происшествия на мотоцикле на большой скорости. После Юрий Волков сделал несколько шагов, потерял сознание и был доставлен в больницу, где примерно через час врачи констатировали его смерть.

Прокуратура отмечала, что Ади Мизрахи впоследствии пытался уничтожить улики. В обвинительном заключении было упомянуто также о том, что Ади Мизрахи постоянно носил с собой холодное оружие и при этом говорил одному из своих знакомых, что "боится кого-нибудь зарезать". По мнению прокуратуры, это свидетельствует о состоянии обвиняемого перед убийством.

Ади Мизрахи было предъявлено обвинение в убийстве по статье 300 (а), угрозах, сговоре с целью совершения преступления, уничтожении улик и воспрепятствовании судебному разбирательству.

В конце 2023 года на судебном заседании адвокат Мизрахи заявил, что его клиент отказался от признательных показаний и утверждает, что толкнул Волкова рукой в грудь, после чего тот упал. По словам адвоката, некий острый предмет мог находиться в нагрудном кармане Волкова, и он мог поранить его после удара.

В январе 2024 года Мизрахи потребовал освободить его из-под стражи после того, как прокуратура вернула дело полиции на доследование.