Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Итоги опроса

Редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.

Мы неоднократно в прошлом проводили подобные исследования в рамках онлайн-опросов, оффлайн-интервью и фокус-групп. Однако формулировки некоторых вопросов использовались нами впервые. Новые технологии наших опросов позволяют ранжировать результаты по различным параметрам.

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В опросе, который проводится 1-4 сентября, приняли участие 6397 респондентов (5838 из них ответили на все 38 вопросов).

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ИТОГИ ОПРОСА

"Средний" участник опроса прибыл в Израиль в возрасте 35 лет и живет в Израиле 27 лет. При этом среди респондентов есть представители различных поколений, есть и недавние репатрианты, и те кто прожили в Израиле большую часть своей жизни.

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Наиболее значительная категория – это те, кто репатриировался в 1990-1991 годах, до развала СССР, таких среди участников опроса 27%. 8% репатриировались после августовского путча 1991 года и развала СССР. 3% – после трагических событий в Москве в октябре 1993 года. 4% – после того, как Ельцин с трудом победил на выборах президента РФ (июнь-июль 1996). 4% – после того, как Путин стал президентом РФ (весна 2000). 5% – после того, как РФ аннексировала Крым (20-23.02. 2014). 8% – после вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022). При этом около 13% участников опроса живут в Израиле менее 5 лет.

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23% репатриировались из СССР (до распада Советского Союза), 35% – из Российской Федерации, 23% – из Украины, 6% – из Беларуси, 3% – из Узбекистана, 3% – из Молдовы, 2% – из Казахстана, 1% – из Латвии. Из других стран бывшего СССР – менее 1%.

Где живут в Израиле

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В основном, в следующих городах:

Хайфа – 10%

Иерусалим – 5%

Ашдод – 5%

Беэр-Шева – 5%

Ришон ле-Цион – 5%

Нетания – 5%

Петах-Тиква – 4%

Бат-Ям – 4%

Ашкелон – 4%

Тель-Авив – 4%

Реховот – 3%

Холон – 3%

Кармиэль – 2%

Кфар-Саба – 2%

Рамат-Ган – 2%

Хадера – 2%

Нагария – 2%

Модиин – 1%

Ноф а-Галиль (Нацрат-Илит) – 1%

Кирьят-Ям – 1%

Кирьят-Моцкин – 1%

Лод – 1%

Ариэль – 1%

Афула – 1%

Мигдаль а-Эмек – 1%

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2% сказали, что живут в одном из поселков в Биньямине, Иудее и Самарии

Причины переезда из страны исхода в Израиль

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Для начала укажем самые частые ответы в целом по результатам опроса:

- ради будущего детей, 47%

- по экономическим причинам, 31%

- по личным причинам, 27%

- по политическим причинам, 24%

- по сионистским мотивам, 23%

- из-за дискриминации по национальному признаку, 22%

- с целью воссоединения семьи, 11%

прочие варианты – менее 10%

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Среди тех, кто репатриировался в 1990-1991 годах, до развала СССР, как только появилась возможность, самые частые причины отъезда:

- ради будущего детей, 56%

- из-за дискриминации по национальному признаку, 40%

- по сионистским мотивам, 28%

- по экономическим причинам, 25%

- по политическим причинам, 21%

- по личным причинам, 16%

- из-за этнических конфликтов в стране исхода, 11%

Среди тех, кто репатриировался после августовского путча 1991 года и развала СССР, самые частые причины отъезда:

- ради будущего детей, 54%

- по экономическим причинам, 41%

- из-за дискриминации по национальному признаку, 32%

- по личным причинам, 27%

- по сионистским мотивам, 24%

- по политическим причинам, 21%

- из-за этнических конфликтов в стране исхода, 14%

- из-за бедности, 10%

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Среди тех, кто репатриировался после того, как РФ аннексировала Крым (20-23.02. 2014), самые частые причины отъезда:

- по политическим причинам, 62%

- ради будущего детей, 49%

- по личным причинам, 33%

- по экономическим причинам, 28%

- по сионистским мотивам, 22%

- из-за войны, 16%

- из-за климата, 10%

- из-за репрессий, 10%

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Среди тех, кто репатриировался после вторжения армии РФ в Украину (после 24.02.2022), самые частые причины отъезда:

- по политическим причинам, 66%

- из-за войны, 60%

- ради будущего детей, 50%

- по личным причинам, 27%

- из-за репрессий, 24%

- по экономическим причинам, 15%

- с целью воссоединения семьи, 10%

- по сионистским мотивам, 10%

Данные по другим категориям будут позже опубликованы в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир"

Приведенные выше результаты показывают, в частности, что определение "путинская алия" для тех, кто прибыл в Израиль после 2014 года, в значительной степени справедливо – подавляющее большинство называет главным мотивом отъезда политические причины, что в гораздо меньшей степени характерно для алии 90-х годов. В то же время определение "колбасная алия" для репатриантов начала 90-х, судя по всему, в значительной степени несправедливо – во всяком случае для тех, кто репатриировался до развала СССР, экономические причины не входят в число первых трех основных причин.

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Отношение к распаду СССР

17% респондентов заявили, что они сожалеют о распаде СССР. 71% говорят, что не сожалеют о распаде СССР.

Кто чаще сожалеет о распаде СССР?

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Выходцы из Молдовы (32% сожалеют), из стран Средней Азии (31%), из Азербайджана (22%).

Чем старше респонденты, тем больше в их возрастной категории тех, кто сожалеет о распаде СССР. В категории старше 80 лет таких 25%. В категории моложе 30 лет – только 5%.

Примечательно, что в процентном отношении больше всего "сожалеющих о Союзе" среди тех, кто живет в Израиле от 16 до 30 лет. При этом их значительно меньше не только среди тех, кто живет в Израиле менее пяти лет, но и среди тех, кто живет в Израиле более 30 лет.

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Еврейская самоидентификация и соблюдение традиций

79% опрошенных считают себя евреями (только 12% – нет). 68% являются евреями по Галахе (31% – нет). 54% говорят, что соблюдают некоторые еврейские традиции (39% не соблюдают, 4% строго соблюдают).

Среди тех, кто репатриировался в течение последних 10 лет ("путинская" и "военная" алия) – около 60% считают себя евреями, около 40% являются евреями по Галахе, 47% соблюдают некоторые еврейские традиции.

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Среди тех, кто живет в Израиле более 30 лет – 93% считают себя евреями, 89% являются евреями по Галахе, 59% соблюдают некоторые еврейские традиции.

Не считающих себя евреями, не являющихся евреями по Галахе и не соблюдающих еврейские традиции больше среди выходцев из Российской Федерации, чем из других стран бывшего СССР.

Оценка работы министерства алии, "Сохнута" и еврейских фондов

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Участники опроса дали оценку работе министерства алии ("мисрад клита") в плане оказания помощи вам в этом процессе – 3,2 балла (удовлетворительно).

Средняя оценка работы Еврейского агентства (Сохнут) и фондов, сотрудничающих с министерством алии – 3,3 балла (удовлетворительно).

Примечательно, что репатрианты последних пяти лет дают более высокие оценки работе этих ведомств и организаций, чем "ватики".

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Уровень образования, трудоустроенность, доходы, наличие жилья

46% участников опроса имеют высшее техническое или физико-математическое образование, 17% – высшее гуманитарное образование, 7% – высшее медицинское образование, 5% – высшее педагогическое образование, 9% – другое высшее образование. В общей сложности примерно три четверти респондентов имеют высшее образование (около 5% имеют несколько высших образований).

В Израиле 12% учились в университете, 9% – в колледже, 34% – на курсах, 4% – в школе.

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Средний профессиональный стаж на момент репатриации – 16 лет.

Трудоустроенность по основной специальности в значительной степени зависит от времени жизни в стране (чем дольше, тем чаще человек трудоустроен по основной специальности). Так, например, среди тех, кто живет в Израиле более 30 лет, 68% трудоустроены по основной специальности. Среди тех, кто живет в Израиле менее 5 лет, только 29% трудоустроены по основной специальности.

34% участников опроса заявили, что довольны своей работой в Израиле, хотя работают не по той специальности, которую получили до репатриации.

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Средний ежемесячный доход (брутто) опрошенных – 10600 шекелей. При этом средняя зарплата по стране в целом (по состоянию на лето 2023 года) – около 13300 шекелей в месяц.

41% заявляют, что у них собственное жилье, и ипотека выплачена. У 18% жилье собственное, но ипотека пока не выплачена. 35% арендуют жилье. 2% ответили: "Мы купили жилье, но сами арендуем (квартиру или дом)".

"Правые" или "левые"

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На этот раз мы разделили в рамках опроса эти определения в аспектах безопасности и палестино-израильского конфликта и в социально-экономическом аспекте.

В аспектах безопасности относят себя скорее к правым, чем к левым, 63% респондентов. Скорее к левым, чем к правым, – 18%. Прочие не могут определиться.

В социально-экономическом аспекте относят себя скорее к правым, чем к левым, 53% респондентов. Скорее к левым, чем к правым, – 25%. Прочие не могут определиться.

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Примечательно, что доля "правых" несколько выше среди респондентов с высоким доходом.

Чем меньше стаж жизни в стране, тем больше респондентов, называющих себя "левыми" или не готовыми дать какое-либо самоопределение.

Владение ивритом и источники информации

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31% опрошенных заявляют, что они свободно говорят, читают и пишут на иврите. 35% заявляют, что они почти свободно говорят на иврите, но читают с некоторым трудом и пишут с ошибками. 23% могут объясниться, но почти не читают и не пишут. 8% признаются, что не владеют ивритом. (Отметим, что речь идет об аудитории русскоязычного сайта, то есть о людях, которые предпочитают регулярно и хотя бы время от времени получать информацию на русском языке.)

Был задан вопрос: "Какие источники информации вы используете?" 69% заявили: "Русскоязычные израильские СМИ (ТВ, радио, сайты, газеты)". 48% заявили: "Ивритоязычные СМИ (ТВ, радио, сайты, газеты)". 47% заявили: "Русскоязычные израильские блоги, соцсети, тг-каналы, подкасты". 43% заявили: "Русскоязычные зарубежные СМИ, блоги, соцсети, тг-каналы, подкасты". 24%: "Англоязычные СМИ, блоги, соцсети, тг-каналы, подкасты". 18%: "Ивритоязычные блоги, соцсети, тг-каналы, подкасты".

Владение ивритом и потребление медиа на иврите тем выше, чем дольше респондент живет в стране.

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Знание содержания юридической реформы, отношение к ней и к протестам против нее

21% опрошенных говорят, что в полной мере знакомы с содержанием юридической реформы, которая была предложена министром юстиции Яривом Левином. 57% заявляет, что знакомы с содержанием реформы в общих чертах, но не во всех деталях. 15% выбрали ответ: "Что-то знаю по этому поводу, но мало". 6% признались: "Нет, я этой информацией не владею".

19% поддерживают проведение реформы (значительно чаще "правые", чем "левые"). 43% ответили: "Считаю, что реформа нужна, но другая". 29% не считают нужной подобную реформу.

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Отметим, что среди тех, кто в полной мере знакомы с содержанием юридической реформы, процент поддерживающих и отвергающих реформу примерно равный.

Протест "отказников" немного чаще поддерживают те, кто не служил в израильской армии.

Война России против Украины

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Был задан вопрос: "На чьей стороне вы в войне России против Украины?" 67% ответили: "На стороне Украины". 8% выбрали ответ: "На стороне России". 23% заявили: "Ни на чьей".

Вопрос: "Считаете ли вы, что Израиль должен оказывать Украине не только гуманитарную, но и военную помощь?" 48% выбрали ответ: "Нет, я так не считаю". 31% ответили: "Да, я так считаю". Прочие затруднились с ответом.

Среди тех, кто репатриировался после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022), на стороне Украины – 74%, на стороне России – менее 1%.

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Азербайджано-армянский конфликт

Подавляющее большинство, 58%, заявляет, что не поддерживает ни одну из сторон. 13% за Азербайджан. 11% за Армению.

18% считают, что Израиль должен отказаться от поставок оружия Азербайджану. 38% так не считают. Прочие затрудняются с ответом.

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Отношение к Трампу

45% опрошенных считают, что следует дать возможность Дональду Трампу баллотироваться в президенты США, несмотря на то, что его обвиняют в уголовных преступлениях. 34% придерживаются противоположного мнения.

Среди репатриантов последних лет больше таких, кто считает, что Трампу не следует разрешать баллотироваться в президенты США.

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Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии

Вопрос: "Поддерживаете ли вы план нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, предусматривающий ряд уступок ("мирный атом" в СА, урегулирование с палестинской стороной и др.)?" 45% поддерживают, 18% не поддерживают, прочие затрудняются с однозначным ответом.

За кого намерены голосовать

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Вопрос: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня?"

Голоса распределились следующим образом:

НДИ – 25%

"Еш Атид" – 19%

"Ликуд" – 16%

"Махане Мамлахти" – 11%

За "партию протеста", если будет создана – 4%

За "новую русскую партию", если будет создана – 3%

"Оцма Иегудит" – 3%

МЕРЕЦ – 1%

"Ционут Датит" – 1%

Прочие – менее 1%

(Отметим, что за последние месяцы среди наших читателей уровень поддержки НДИ несколько вырос, а уровень поддержки "Еш Атид" снизился. Можно сравнить с данными опроса за июль.)

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Молодые (до 30 лет) чаще поддерживают "Еш Атид" (22%) и заметно реже поддерживают "Ликуд" (8%) и НДИ (12%). Очень низкая поддержка "Ликуда" (5%) и среди тех, кто репатриировался после начала полномасштабной войны в Украине.

При этом среди пожилых значительно выше поддержка НДИ и "Ликуда".

Оставаться в Израиле или уехать? "Считаете ли вы себя патриотом"?

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Абсолютное большинство (87%) не жалеют о том, что репатриировались в Израиль.

Менее 8% планируют в скором будущем переехать из Израиля на постоянное жительство в другую страну (не в страну исхода).

Менее 5% планируют вернуться в страну исхода.

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Популярно мнение, что почти все прибывшие после начала войны в Украине вернутся в страну исхода после окончания войны. Однако наш опрос это опровергает. Только 10% из тех, кто репатриировался после вторжения армии РФ в Украину (24.02.2022), планируют вернуться в страну исхода. 64% однозначно говорят, что не планируют возвращаться. Прочие пока затрудняются с ответом.

84% опрошенных называют себя патриотами Израиля. И, чем дольше респондент живет в Израиле, тем чаще он относит себя к категории патриотов еврейского государства.

Дополнительные данные по разным категориям в течение ближайшей недели будут публиковаться в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир"

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Если у вас есть вопросы по данному опросу, если вы хотели бы получить дополнительные данные на основе полученных нами результатов, пишите на адрес редакции (электронный адрес редакции: [email protected]).