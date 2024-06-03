x
03 июня 2024
|
последняя новость: 23:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2024
|
03 июня 2024
|
последняя новость: 23:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Бегин в южном направлении

время публикации: 03 июня 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 23:00
В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Бегин в южном направлении
Avshalom Sassoni/Flash90

Родственники похищенных и пришедшие поддержать их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе торгового центра "Азриэли". Они требуют от правительства остановить войну в Газе, если это поможет вернуть заложников.

Демонстранты скандируют: "Да – сделке Нетаниягу". При этом на этой демонстрации можно увидеть плакат с портретами нынешнего правительства и надписью: "Не забудем, не простим".

Аналогичные демонстрации проходят на перекрестке Ранана и Каркур.

Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

Подтверждена гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

241-й день войны в Израиле. Хронология событий