В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Бегин в южном направлении
время публикации: 03 июня 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 23:00
Родственники похищенных и пришедшие поддержать их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе торгового центра "Азриэли". Они требуют от правительства остановить войну в Газе, если это поможет вернуть заложников.
Демонстранты скандируют: "Да – сделке Нетаниягу". При этом на этой демонстрации можно увидеть плакат с портретами нынешнего правительства и надписью: "Не забудем, не простим".
Аналогичные демонстрации проходят на перекрестке Ранана и Каркур.
Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.