В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Бегин в южном направлении

Родственники похищенных и пришедшие поддержать их израильтяне перекрыли шоссе Бегин в районе торгового центра "Азриэли". Они требуют от правительства остановить войну в Газе, если это поможет вернуть заложников.

Демонстранты скандируют: "Да – сделке Нетаниягу". При этом на этой демонстрации можно увидеть плакат с портретами нынешнего правительства и надписью: "Не забудем, не простим".

Аналогичные демонстрации проходят на перекрестке Ранана и Каркур.

Акции протеста начались после того, как ЦАХАЛ подтвердил гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников: Амирама Купера, Йорама Мецгера, Хаима Пери и Надава Попплвелла.