Подтверждена гибель в плену ХАМАСа еще четверых заложников

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на вечернем брифинге сообщил о том, что четверо жителей кибуца Нир-Оз, которые были похищены ХАМАСом 7 октября, погибли.

По данным ЦАХАЛа, Амирам Купер, Йорам Мецгер, Хаим Пери и Надав Попплвелл погибли несколько месяцев назад в районе Хан-Юниса в то время, когда в этом районе проводилась операция ЦАХАЛа.

"Решение о признании их погибшими принято на основании полученных данных разведки группой специалистов министерства здравоохранения совместно с министерством религии и главным раввином Израиля", – сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Даниэль Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает изучать обстоятельства, при которых погибли заложники.

За несколько минут до официального объявления о гибели заложников руководство кибуца Нир-Оз начало рассылать сообщения членам кибуца с именами погибших.

3 июня также было разрешено к публикации, что Долев Йехуд, житель кибуца Нир-Оз, считавшийся похищенным, погиб 7 октября. Это было установлено после тщательного расследования, проведенного подразделением "Эйтан" в сотрудничестве с антропологами, и после ДНК-идентификации.

Вечером 18 декабря ХАМАС опубликовал видео с участием 79-летнего Хаима Пери, 80-летнего Йорама Мецгера и 84-летнего Амирама Купера. На видео говорил только Хаим Пери, двое других заложников сидели молча. На всех трех мужчинах были белые футболки, они выглядели похудевшими и изможденными. Тогда, комментируя это видео, пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари сказал: "ХАМАС опубликовал подлое видео, наши сердца каждую секунду со всеми нашими похищенными", – заявил он. Хагари обратился к каждому из запечатленных на видео заложников по имени: "Хаим, Йорам, Амирам, мы делаем все, чтобы вернуть вас домой. Мы не успокоимся, пока вы не будете дома".

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)