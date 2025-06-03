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Израиль

Предотвращена попытка контрабанды оружия через КПП "Хоце-Шомрон"

Контрабанда
Иудея и Самария
время публикации: 03 июня 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 10:44
Предотвращена попытка контрабанды оружия через КПП "Хоце-Шомрон"
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на вторник, 3 июня, сотрудники службы безопасности Управления пограничных переходов при министерстве обороны предотвратили на КПП "Хоце-Шомрон" попытку контрабандного провоза винтовки М-16.

Палестинец, прибывший с восточного направления к КПП на шоссе 5, вызвал подозрения охраны, и было принято решение провести досмотр его автомобиля. Во время досмотра было найдено оружие, спрятанное внутри мебели.

Подозреваемый передан для дальнейшего разбирательства службам безопасности.

Израиль
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