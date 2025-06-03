Предотвращена попытка контрабанды оружия через КПП "Хоце-Шомрон"
время публикации: 03 июня 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 10:44
В ночь на вторник, 3 июня, сотрудники службы безопасности Управления пограничных переходов при министерстве обороны предотвратили на КПП "Хоце-Шомрон" попытку контрабандного провоза винтовки М-16.
Палестинец, прибывший с восточного направления к КПП на шоссе 5, вызвал подозрения охраны, и было принято решение провести досмотр его автомобиля. Во время досмотра было найдено оружие, спрятанное внутри мебели.
Подозреваемый передан для дальнейшего разбирательства службам безопасности.
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