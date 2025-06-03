Предотвращена попытка контрабанды оружия через КПП "Хоце-Шомрон"

В ночь на вторник, 3 июня, сотрудники службы безопасности Управления пограничных переходов при министерстве обороны предотвратили на КПП "Хоце-Шомрон" попытку контрабандного провоза винтовки М-16.

Палестинец, прибывший с восточного направления к КПП на шоссе 5, вызвал подозрения охраны, и было принято решение провести досмотр его автомобиля. Во время досмотра было найдено оружие, спрятанное внутри мебели.

Подозреваемый передан для дальнейшего разбирательства службам безопасности.