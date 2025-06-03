Баарав-Миара в восемнадцатый раз попросила отсрочку для ответа БАГАЦу

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара в восемнадцатый раз попросила у Высшего суда справедливости продлить ей время для подачи ответа по вопросу комиссии о слежке за гражданами (комиссия по расследованию использования шпионского программного обеспечения против израильских граждан)..

В своем обращении она подчеркнула, что документ находится на "финальных стадиях подготовки", однако попросила продлить срок подачи ответа еще на несколько часов – до 22:00.

Как сообщает сайт 14 канала ИТВ, председатель БАГАЦа Ицхак Амит отказался удовлетворять ее последний запрос по данному поводу, поданный в минувший четверг. Он подчеркнул, что ожидает от юридической советницы, что она не будет больше просить отсрочки по данному вопросу.