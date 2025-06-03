"Кан-11": взрывы, которые слышны в центре Израиля в последние дни, результат подрыва домов в Газе

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь объяснил природу взрывов, которые в последние дни были слышны от Беэр-Шевы до городов в центре Израиля.

По словам военного корреспондента телеканала, эти взрывы являются результатом разрушения строений в секторе Газы с помощью большого количества взрывчатых веществ.

Итай Блюменталь рассказал, что для подрыва одного строения используется от 1 тонны до 9 тонн взрывчатых веществ. Разрушение зданий производится методом удаленного взрыва: взрывчатка загружается в старую бронетехнику, управляемую с помощью пульта.

3 июня пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что "почти каждое второе здание" в секторе Газы заминировано или под ним находится туннель. "Мы разрушаем эти здания не для того, чтобы нанести ущерб. Каждое из этих зданий представляло оперативную угрозу и могло стоить жизни нашим солдатам", – пояснил он.