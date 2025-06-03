Политический кризис: советник Гольдкнопфа встретился с Ганцем

3 июня в Кнессете состоялась встреча Моти Бабчека, ближайшего советника главы "Яадут а-Тора" Ицхака Гольдкнопфа, с лидером блока "Махане Мамлахти" Бени Ганцем.

Подробности, касающиеся содержания встречи, не сообщаются.

Бабчек является одной из самых сильных фигур в "Яадут а-Тора". В эти дни он продвигает выдвижение законопроекта по роспуску Кнессета.

Одновременно состоялось заседание фракции "Яадут а-Тора". После ее завершения в канцелярию премьер-министра было направлено сообщение, согласно которому, если до завтрашнего утра не будет достигнут прогресс, ультраортодоксальные партии ужесточат свои санкции в отношении правительства. Не уточняется, в чем именно это будет заключаться.

На данный момент ШАС и "Яадут а-Тора" не голосуют с коалицией, однако не поддерживают и законопроекты и иные инициативы оппозиции. Не голосуют они и за вотумы недоверия правительству.

Встреча Бабчека и Ганца состоялась за несколько часов до встречи между секретарем правительства Йоси Фуксом и главами ультраортодоксальных партий. Фукс намерен добиваться согласия ультраортодоксов на отсрочку на десять дней для завершения работы над законом о призыве.