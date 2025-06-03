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Израиль

Пресечена попытка контрабанды оружия из Египта на беспилотнике

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 июня 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 17:49
Пресечена попытка контрабанды оружия из Египта на беспилотнике
Пресс-служба ЦАХАЛа

После того, как наблюдательницы обнаружили дрон, пересекший границу с территории Египта, военнослужащие ЦАХАЛа сбили беспилотник.

При прочесывании местности в районе операции был найден сбитый дрон, на который были нагружены 11 единиц длинноствольного оружия и боеприпасы.

Конфискованное оружие передано службам безопасности для дальнейшего разбирательства.

Израиль
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