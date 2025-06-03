Пресечена попытка контрабанды оружия из Египта на беспилотнике
время публикации: 03 июня 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 17:49
После того, как наблюдательницы обнаружили дрон, пересекший границу с территории Египта, военнослужащие ЦАХАЛа сбили беспилотник.
При прочесывании местности в районе операции был найден сбитый дрон, на который были нагружены 11 единиц длинноствольного оружия и боеприпасы.
Конфискованное оружие передано службам безопасности для дальнейшего разбирательства.
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